Lek in de waterleiding

Dinsdag is de waterleiding gesprongen op de T-splitsing van de Kerkstraat/Burg. Kolfschotenstraat. Vlak naast de hoekwoning van de familie Klaas Bond (Fooks), was het lek in de leiding ontstaan.

Dinsdag was de breuk in de waterleiding nog niet gevonden, zodat ook woensdagmorgen graafwerk uitgevoerd moest worden door medewerkers van PWN, terwijl ook een graafmachine van Kees Huiberts uit Katwoude werd ingezet. Een diepe en grote kuil moest gegraven worden in het wegdek om de lekkage op te sporen. In de omgeving van de gesprongen leiding was er twee dagen maar weinig druk op de waterleiding. In de loop van woensdag werd het lek gevonden en hersteld. Daarna stroomde het water weer normaal uit de kranen.