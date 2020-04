Lekschade hersteld van dak Mariakerk

Vrijdag stond een wagen met een uitschuifbare personenbak van BOKO Dakbedekkers bij de Mariakerk. Hier werd herstelwerk uitgevoerd aan het dak. Zoals bekend zijn er op diverse plekken lekkages in het dak.

De ergste schade wordt nu onder handen genomen. Met name het deel van het dak boven de doopkapel is in slechte staat. Bij regenbuien moesten de kosters hier steeds emmers op het pad zetten om het water op te vangen. Over enige tijd zullen de enkelzijdige dakkoepels vervangen moeten worden.

Deze zijn 60 jaar oud en rond deze glazen koepels is er op diverse plaatsen lekkage. In delen zal het dak nu hersteld gaan worden, mede omdat de financiën het niet toelaten. Door de coronacrisis zijn er geen H. Missen in de Mariakerk en dus nauwelijks inkomsten.