Levi Tuijp mascotte van FC Volendam

De 9-jarige Levi Tuijp, die woont op de Joost van den Vondelstraat 27, was vrijdagavond de mascotte van FC Volendam tijdens de wedstrijd tegen FC Eindhoven. Zijn ouders Rob en Sharon Tuijp en zus Lise waren ook in het Kras-stadion aanwezig, ondanks de bittere kou. Samen met de Belgische scheidsrechter Vermeire liep de mascotte het veld op waarbij de wedstrijdbal door hem werd opgepakt en Levi meehielp met de toss.

Na afloop van de met 1-3 verloren partij huldigde de mascotte de ‘Man of the Match’ en dat was Nick Doodeman, die de enige treffer van Volendam had gescoord. Een bos bloemen van Ron Bloemenweelde en een dinerbon van Café De Dijk werd door Levi aan Nick Doodeman gegeven. Het ‘mascotte-zijn’ had Levi gewonnen via de Rabobank. Hij speelt zelf als verdediger bij de RKAV in het team Jo10-6. Zijn favoriete speler van Volendam is Marco Tol en Ronaldo vindt hij de beste voetballer van de wereld.