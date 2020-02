Lichtstenen vier dagen voor art Hotel Spaander

In het kader van “75 Jaar Vrijheid” wordt wereldwijd stilgestaan bij de Holocaustslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog , ook in de gemeente Edam-Volendam. Tijdelijk was hier het Holocaustmonument “Levenslicht” te zien. Eerst op de Kaasmarkt in Edam en daarna in de Raadhuisstraat te Oosthuizen.