‘Liever gezien dat dit anders was verlopen’

Afgelopen vrijdagochtend vond een rechtszitting plaats over een eenrichtingsverkeer-maatregel aan de onderzijde aan het Volendamse Zuideinde. Het college van b en w nam dit besluit vanwege de verkeersveiligheid aldaar. Bewoners van de buurt verenigden zich in ‘Vereniging Dijkbelangen Volendam’. Zij vinden het bijvoorbeeld verwerpelijk dat hun ontheffingen ‘van de een op de andere dag’ werden afgenomen. Met een voorlopige voorziening wil de vereniging proberen om de genomen maatregel terug te laten draaien. Over twee weken doet de voorzieningenrechter uitspraak over de zaak. Als deze het besluit niet terugdraait, dan gaat de vereniging door met een bodemprocedure.

Door Laurens Tol