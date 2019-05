Lintje alsnog uitgereikt aan Gerrit Woestenburg

In het kader van de jaarlijkse lintjesregen is ook een Koninklijke onderscheiding toegekend aan Gerrit Woestenburg. Op de dag van uitreiking op vrijdag 26 april was hij net met zijn gezin op vakantie gegaan naar het Gardameer, dus kon Gerrit daarbij niet aanwezig zijn.

Op het vakantie-adres aangekomen kreeg Gerrit een brief van de burgemeester aangereikt, waarin vermeld stond dat hij een Koninklijke Onderscheiding kreeg. De uitgestelde uitreiking vond nu plaats op donderdag 9 mei om 11.00 uur in de burgemeesterskamer in het Stadskantoor te Volendam.

In het bijzijn van zijn vrouw Griet Woestenburg-Molenaar, kinderen en kleinkinderen, kreeg Gerrit door burgemeester Lieke Sievers het lintje opgespeld behorend bij de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau.