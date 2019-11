Lintje voor brandweerman Peter van der Velden

Burgemeester Lieke Sievers had zaterdag de eer om aan Peter van der Velden, brandweerman van de Post Kwadijk van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland een Koninklijke onderscheiding, te weten Lid in de Orde van Oranje Nassau, te mogen uitreiken.

Tijdens de jaarlijkse brandweeravond van de Post Kwadijk/Oosthuizen in de kazerne van de brandweer Oosthuizen, vond de uitreiking plaats. Peter van der Velden is al 41 jaar actief als vrijwillige brandweerman. Eerst in Purmerend en sinds 1 oktober 2010 in Kwadijk. Hij vervult de rol van manschap, chauffeur/pompbediende, instructeur en duiker.

Hij was tevens 25 jaar instructeur manschap en hij heeft, in zijn periode bij de vrijwillige brandweer Gemeente Purmerend, namens de brandweer in de O.R. gezeten. Tijdens deze avond werd ook een nieuwe brandweerwagen overgedragen aan het corps.