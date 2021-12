Volendamse loopt stage als grimeur bij populaire theaterproductie

Lise werkt achter de schermen bij ‘Titanic’

De 19-jarige Lise Tuijp volgt de opleiding Allround Grimeur op het ROC in Amsterdam Zuid. Op deze opleiding leert de Volendamse hoe zij een goede make-up en hair-artist wordt. Als allround grimeur werk je achter de schermen bij het theater, bij televisie, filmsets of bij fotoshoots. Lise zit nu in haar laatste jaar van deze opleiding en loopt dit jaar stage bij de klassieke musical ‘Titanic’ van de Graaf & Cornelissen entertainment. De musicalhit en winnaar van een Tony Award voor Beste musical is na 25 jaar terug in Nederland. Het is een meeslepend verhaal over hoop, ambities en liefde. Een ‘kijkje achter de schermen’ met Lise.

Door Jo-Ann Klepper

Hoe ben je bij de musical Titanic terecht gekomen?

,,Ik ben door een docent gevraagd om daar stage te gaan lopen. Mijn docent werkt, samen met nog twee grimeurs, veel achter de schermen in het theater. Zij had een team nodig die haar en haar collega’s kon ondersteunen tijdens deze musical en zo koos zij studenten uit, waar ik toevallig tussen zat. Als ik eerlijk ben dacht ik niet dat ik het theater leuk zou vinden, maar nu ik mezelf in dat wereldje bevind, denk ik wel dat ik dit later voor altijd wil blijven doen.”

Wat houdt het in?

,,In september ben ik samen met nog enkele andere stagiaires begonnen met het opkappen van alle verschillende pruiken. Tijdens deze periode werden alle pruiken alvast bruikbaar gemaakt voor op het podium. Daarop volgde de montageweek in oktober. In de montageweek loopt de hele cast en crew van de musical, de show inhoudelijk door. De show wordt voor het eerst helemaal van voor naar achter gespeeld, waarbij er wordt gekeken naar wat er misgaat of mis kan gaan. Wat kan er bijvoorbeeld verbeterd worden, hoe ziet de musical eruit vanaf het publieke zicht, en welke routes pakken alle acteurs voor de kap en grime? Deze week is dus wel van belang, maar heel zwaar. Het was een hele stressvolle periode, waarin iedereen altijd hard werkte.”

,,Zo maakte ik soms dagen van 10 uur ’s ochtends tot 12 uur ’s nachts en was ik door het openbaar vervoer rond 1 uur of half 2 ’s nachts thuis. Dat was een hele zware week.”

,,Na de montageweek kwamen de try-outs. Tijdens deze try-outs wordt de musical gespeeld voor publiek, maar bij dit publiek is het duidelijk dat er misschien nog iets mis kan gaan. En toen kwam de uiteindelijke première van de musical op 21 november 2021.”

Wat gebeurt er allemaal achter de schermen bij de musical?

,,Als ik ben aangekomen op locatie van de musical start ik samen met mijn collega’s eerst met het opkappen van de pruiken. Alles wordt weer netjes gemaakt of de pruiken worden soms gewassen. Dan verzamelen alle acteurs en actrices zich in onze kleedkamer. Daar zetten wij de pruiken vast en worden alle snorren, baarden of bakkebaarden op verschillende acteurs opgeplakt. Vervolgens plakken wij op alle losse snorren, baarden en bakkebaarden plakkertjes dat wordt gebruikt als die snel op en af moeten. Als deze een langere tijd op moeten, maken wij gebruik van lijm. Daaropvolgend brengen wij alle spullen richting backstage, zoals alle pruiken, alle onderdelen met gezichtshaar en bollen. Dit zijn de nephoofden die de pruiken vasthouden.”

,,Ook moet iedereen die backstage staat van kap en grime een speciale riem om. In deze riem zit een puntkam, een sponsje en mastix. Deze mastix worden gebruikt als lijm. Ook is er altijd lak en ME. Dit spulletje zorgt ervoor dat je de met lijm vastgeplakte snorren los haalt. Daarnaast hebben mijn collega’s en ik een lampje op ons hoofd tijdens de show, omdat je anders niks kunt zien. Het is daar namelijk pikdonker en alle snorren en baarden moeten wel recht of gelijk aan elkaar zitten. Als alles in orde is achter de schermen en iedereen er klaar voor is, start de voorstelling. In de eerste acte van de musical, het eerste deel van een toneelstuk, hebben mijn collega’s en ik 47 wissels.”

,,Als de musical dan afgelopen is, maken we alles schoon. Daarna komen alle acteurs en actrices weer op bezoek bij onze kleedkamer om alle pruiken en andere onderdelen met gezichtshaar te verwijderen. Dat is in principe het einde van een dag in het theater voor mij.”

Jij bent zelf ook bij de première van de musical aanwezig geweest. Hoe was deze ervaring?

,,De première was fantastisch! Ik ben zelf nooit eerder naar een première geweest, dus dat vond ik best wel spannend. Door de nieuwe coronamaatregelen mocht ik maar één iemand meenemen naar de première. Ik had gekozen om mijn moeder Sharon Tuijp mee te nemen en omdat ik die avond toevallig niet hoefde te werken kon ik samen met mijn moeder van de musical genieten.”

,,Naast bewakers en pers stonden voor ons deel van de zaal ook verschillende BN-ers als Ferry Doedens, Brigitte Kaandorp en Marijke Helwegen. Zij liepen over de rode loper waar mijn collega’s en ik samen voorafgaand ook over hebben gelopen”, glimlacht Lise, die gegrepen werd tijdens de musical. ,,Veel mensen lieten een traantje, waaronder ikzelf. Dat kwam omdat ik weet hoeveel werk er in deze musical zit en wat er gaande is achter de schermen. Ook was het extreem spannend voor alle acteurs, omdat alle recensenten van verschillende kranten in het publiek zaten. Na afloop schreef de Volkskrant: ‘Fantastisch gezongen’ en ‘Adembenemend’ en de Telegraaf vond het een ‘Wonderschone compositie’. De musical Titanic is dus zeker de moeite waard om te bezoeken.”

Wat gebeurt er nu met je stage door de nieuwe coronamaatregelen? Hoe nu verder?

,,Voordat ik begon met deze stage wist ik al wel een beetje van tevoren dat de culturele sector eerder zou sluiten, maar ik hoopte natuurlijk van niet. Zondagmiddag op 28 november speelden wij de laatste voorstelling. Het is gewoon niet mogelijk om avondshows naar de middag te verplaatsen. Ze zijn hierover aan het overleggen binnen de organisatie van Titanic, maar ik denk dat de culturele sector nog iets langer dicht blijft. Ik ben nu vrij en dat duurt waarschijnlijk langer en dat vind ik erg jammer, omdat ik het zo verschrikkelijk leuk vond. Aan het einde van de laatste show moest iedereen ook heel hard huilen. Je hebt een bepaalde band opgebouwd met elkaar en je gaat elkaar heel erg missen. Je ziet en spreekt elkaar toch iedere dag en daardoor word je ook één grote familie met het team.”

Hoe zie jij je eigen toekomst voor je?

,,Ik wil heel graag in deze branche van kap en grime blijven werken. Iedereen is altijd zo vrolijk, lief en open. Als je binnenkomt, voel je je gelijk welkom. Toen ik voor de eerste keer de zaal binnenliep wist ik ‘dit wil ik mijn hele leven blijven doen’. Alleen wordt het nu wel moeilijker om bij een musical aan de slag te gaan, omdat ik het nu zelf moet weten te regelen. Mijn docent kan mij daar misschien nog bij helpen door mij in contact te brengen met mensen, dan gaat het niet meer om een stageplek maar dan moet ik toch echt zelf gaan solliciteren om bij een theaterproductie aan de slag te mogen. Ik heb in ieder geval heel veel zin in alles wat nog komen gaat.”