Lockmaster Benelux is dé eerlijke specialist in beveiliging

Veel mensen zijn de dupe van de trucs van doorgewinterde, malafide slotenmakers. Sterker nog, de complete slotenmakerbranche is besmet door oplichters, aldus Lockmaster Benelux-eigenaar Frank van Drie, woonachtig in Volendam. ,,Ik heb hier aan de lopende band mensen staan die gedupeerd zijn na een slotenmaker te hebben gebeld. Soms ontvangen ze facturen van wel 2000 euro, terwijl ingeschat werd dat de kosten zo’n vijftig euro zouden bedragen. Daarbij wordt de complete deur vaak ook nog eens vernield door de zogenaamde slotenmaker.” Frank is van mening dat het voor eens en altijd afgelopen moet zijn met de oplichters in de sector. ,,We willen mensen op het hart drukken niet in de trucs van de zwendelaars te trappen en voor een eerlijke, erkende slotenmaker te kiezen. Wij rekenen in Volendam € 50,- voor het openen van een slot en daarbij laten we deur intact.”

Door Kevin Mooijer





Lockmaster Benelux is gespecialiseerd in beveiliging van A tot Z. ,,We bieden mechanische beveiliging, camerasystemen, we maken sleutels en sloten, we voeren toegangscontroles uit, maar we zijn bijvoorbeeld ook ervaren in het opsporen van afluisterapparatuur en het opstellen van beveiligingsplannen voor zowel bedrijfspanden als woningen.”

Ondanks het uitgebreide beveiligingsspecialisme van Frank en zijn team, zijn de medewerkers van Lockmaster Benelux niet te beroerd om iemand te helpen die zichzelf onopzettelijk heeft buitengesloten uit zijn eigen woning. ,,Het is niet ongebruikelijk dat mensen zichzelf per ongeluk buitensluiten. Als dat gebeurt, gaan ze natuurlijk het internet op om een slotenmaker te zoeken die de deur zonder schade voor ze kan openen. Dit soort klusjes voeren wij zelf ook regelmatig uit, maar het gevaar van oplichters dreigt vanaf het moment dat men een zoekterm bij Google intikt.”

,,Malafide slotenmakers zijn vaak aangesloten bij een overkoepelende organisatie, die een hoop geld aan Google betaalt om bovenaan de pagina te staan. Als particulier ben je daar niet van op de hoogte en bovendien maakt het je niet uit wie je deur open maakt, zolang je binnen aanzienlijke tijd maar weer naar binnen kunt. Je klikt dus op de eerste de beste hit en je treft een nette, overzichtelijke website. De kosten om de deur zonder schade te openen zullen volgens de website rond de € 50,- liggen en binnen twintig minuten is de slotenmaker op locatie. Men vertrouwt de situatie en belt naar het getoonde telefoonnummer. Al gauw blijkt dat de twintig minuten een uur, twee uur, soms zelfs drie uur worden. De slotenmaker vraagt je een formulier waarop volgens hem staat dat je daarmee aantoont dat je de eigenaar van de woning bent. Vervolgens sloopt hij de deur open en dan begint de echte ellende voor de gedupeerde.”

,,Allereerst kun je direct aan een nieuw slot. Het ligt redelijk voor de hand dat je de slotenmaker in kwestie dat gelijk laat repareren, dus de kosten lopen op. Wanneer de slotenmaker eenmaal vertrekt met het formulier waar de handtekening van de bewoner op staat, staat diegene niet sterk meer. Een paar dagen later valt er een factuur met een buitenproportioneel bedrag op de deurmat. Een normaal bedrag voor een dergelijke ingreep ligt tussen de 50 en 100 euro, maar facturen van 500 tot 2000 euro vormen geen uitzondering bij deze afzetters. Ondanks dat men opgelicht wordt, is er weinig meer te doen nadat de handtekening is gezet, maar gelukkig wordt momenteel gewerkt aan een nieuw wetsvoorstel dat deze louche praktijken aan banden kan leggen. Het gebeurt immers allemaal met voorbedachten rade.”

Tien jaar geleden begon Frank van Drie zijn eenmanszaak in het voorkantoortje van het huidige Lockmaster Benelux pand in de Dieselstraat te Volendam. Inmiddels heeft hij zijn zaak zodanig uitgebreid, dat hij over een team van zeven mensen beschikt en bovendien eigenaar is van het volledige pand waar hij tien jaar geleden slechts het voorkantoortje van huurde.

,,Volgende maand krijgen we er zelfs een filiaal bij in Purmerend, waar we sleutels maken en camera- en alarmsystemen zullen verkopen.” Naast het maatwerk en de productverkoop van Lockmaster Benelux hebben zij zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in het opstellen van beveiligingsplannen.

,,Sloten zijn er natuurlijk om dicht te blijven, maar wij vinden altijd een manier om ze te openen. We hebben ervaring met alle erkende sloten, mechanische sloten, kluizen, alarm- en camerasystemen. Zo zijn we onder meer bij Brink’s Amsterdam en Antwerp Diamond Centre terecht gekomen. Het klinkt misschien vreemd, maar we krijgen opdracht om de beveiliging te kraken. Als dat voor elkaar is, zijn we in staat om heel precies de zwaktes in het beveiligingssysteem bloot te leggen. Vervolgens kunnen we een verbeterd beveiligingssysteem uitwerken en monteren. In feite verkopen wij uitsteltijd.”

,,Alles is uiteindelijk te kraken, dus als de responstijd van de politie tien minuten bedraagt, dan zorgen wij dat de aanwezige beveiliging de buit ten minste zo lang beschermt.” Lockmaster Benelux is trots om onder meer de Politie, Defensie, verschillende overheidsorganisaties en de Antwerpse diamantwijk tot haar klantenkring te benoemen. ,,Maar we zijn natuurlijk net zo blij met de klanten op het dorp. Ik hoop dat mensen zich niet meer laten oplichten en voortaan Lockmaster Benelux bellen wanneer ze zichzelf hebben buitengesloten!”

Lockmaster Benelux is te vinden op Dieselstraat 3 te Volendam.

Ga voor meer informatie naar www.lockmaster-benelux.nl