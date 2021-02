Loods opgebouwd bij Kinderbouwplaats

De jeugd krijgt er binnenkort een mooie doe-attractie bij. Achter het in aanbouw zijnde Gymsportcentrum naast de Dijkgraaf de Ruiterlaan en de volkstuinen van “Tuinvreugde” is op een omheind terrein een loods opgebouwd.

In korte tijd is de loods van kunststof opgebouwd. Een eervolle opdracht van de gemeente was er voor Senz Bouw om de inbouw te verzorgen. De timmerlieden Marc Tuijp en Thomas Koning legden hier de laatste hand aan het afwerken van het interieur. Zij waren bezig een houten vloer aan te leggen en er komt een tussenschot als afscheiding in.

In de loods komt een ruimte voor opslag, kantine en toiletten. Op het grote terrein om de loods heen kunnen in de zomer de jongens en meiden naar hartenlust timmeren en zagen op de Kinderbouwplaats.