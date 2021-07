Luc in meeste prestigieuze competitie

Zijn naam prijkt op de poster die op social media viraal gaat. Zoals in het Amerikaanse basketbalbolwerk de NBA rookies worden gescout – draft – gebeurt dat ook in de International Swimming League. Luc Kroon schreef zich in voor de meest prestigieuze zwemcompetitie ter wereld en werd officieel ‘gedraft’ door de Toronto Titans uit Canada. De competitie met tien clubs duurt een maand en begint op 26 augustus in het indrukwekkende zwemstadion Piscina Felice Scandone in het Italiaanse Napels.

Door Ringen om Volendam





Logischerwijs had hij het liefst komende week bezig gegaan met het pakken van zijn Team NL-koffer voor vertrek richting de Olympische Spelen van Tokio, zoals de geplaatste gekwalificeerde sporters gaan doen. Maar individueel was Luc Kroon te ver verwijderd van de limiet en voor de estafette (4x200 vrije slag) haalde hij de limiet wel, maar andere zwemmers haakten voortijdig af en dat deed pijn.

,,Het blijft echt wel kloten, want het was realistisch om te denken dat we ons op dat onderdeel zouden plaatsen voor de Spelen.”

,,Ik denk dat de beleving tijdens deze Spelen écht anders gaat zijn door de strenge regels. Je kunt bijvoorbeeld niet kijken bij andere sporten. Maar natuurlijk is het mooi als je er zelf heen zou mogen.”

Voor zichzelf heeft hij al wel een evaluatie gemaakt. ,,Dit jaar was sowieso geen leuk jaar vanwege de coronasituatie, maar er moet sowieso wel wat veranderen.”

Afgelopen weekeinde liet Kroon tijdens de Speedo Fast Water Meet in Amsterdam zien dat hij de teleurstelling van het mislopen van de Spelen niet mee het water in neemt. ,,Dat zou niet goed zijn.” Hij zwom er de 100 en 200 meter vrije slag op de lange en korte baan. ,,Dat ging best goed, met een persoonlijk record op de 100 meter vrij op de lange baan van 49,68 en op de korte baan van 47,29. Die laatste is écht wel een goede tijd.”

Dergelijke krachtmetingen geven hem gelegenheid tot het opdoen van meer ‘wedstrijdhardheid’, zoals straks ook de races in de ISL League. ,,Ik heb dat evenement wel eens op tv gezien. Het is een clubcompetitie met internationale topzwemmers. Het levert financieel ook wat op voor de zwemmers en hopelijk mag er tegen die tijd veel publiek kijken.”

Het spektakel begint in Napels. ,,Dan komen ze daarna allemaal naar Eindhoven en de beste vier teams mogen vervolgens naar Las Vegas voor de finale, maar ik denk niet dat wij daarvoor kans maken.”

Eind juli zijn de zwemwedstrijden van de Olympische Spelen. ,,Aangezien de meeste finales onze tijd om vier uur ’s nachts beginnen, denk ik dat ik niet veel live ga kijken. Tegenwoordig kun je het makkelijk op een ander moment terugkijken.”

Van zijn landgenoten kijkt hij uit naar het optreden van Arno Kamminga. ,,Andere grote zwemmers? De Amerikaan Caeleb Dressel, dat is een machine.”