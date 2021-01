‘Ik ga nu ook vol voor de limiet op een individueel nummer’

Luc Kroon blijft knokken voor Tokio

Voor velen was 2020 een jaar om snel te vergeten. Daar kwam voor Luc Kroon nog een onsje bovenop toen kort voor de jaarwisseling de Nederlandse estafetteploeg op de 4 x 200 meter vrije slag niet aan de olympische criteria voldeed. Terwijl Maarten Brzoskowski en de 18-jarige Volendammer wel onder de streeftijd doken, bleven de twee anderen zwemmers daar 0.1 en 0.3 seconden over. Minieme verschillen, maar wel met grote consequenties.

Door Ringen om Volendam





De Nederlandse sportkoepel NOC*NSF blijkt alleen een A-status te verlenen aan atleten die zeker naar de Olympische Spelen gaan. Door het (nog) niet kwalificeren van de estafetteploeg raakte Kroon daardoor een groot deel van zijn maandelijkse toelage kwijt. Zijn reactie: “Ik krijg nu alleen de reiskosten naar wedstrijden vergoed en mag maandelijks nog 300 euro aan onkosten declareren.”

De talentvolle zwemmer merkt dat de komende weken al in zijn portemonnee, omdat er komend weekeinde wedstrijden in Genève op het programma staan en een week later in Antwerpen. Zoals Kroon in februari ook in Turkije, Edinburgh en Marseille aan de start verschijnt. Voor iedere wedstrijd moet hij dus zelf 300 euro startgeld betalen, dat niet meer door de KNZB en NOC*NSF wordt vergoed. Kroon: “Dat klopt. Gelukkig heeft het bestuur van Ringen om Volendam laten weten dat de stichting die kosten gaat betalen en dat is een hele opluchting.”

Vooral omdat het voor de jonge Volendammer een must is om in het buitenland te zwemmen, om zo de deur voor Tokio op een kier te houden. “De wedstrijd in Genève is de enige die in heel Europa op het programma staat, dus moet ik daar gewoon zijn om wedstrijdritme op te doen. Omdat vliegen me bij terugkeer tien dagen quarantaine kost, ben ik gedwongen om met de auto te gaan. In Zwitserland zwem ik dan de 50, 100, 200 en 400 meter vrije slag om zoveel mogelijk rendement uit de trip te halen. Een week later start ik in België op de 100, 200 en 400 vrij slag en de 200 meter vlinderslag.”

Een stevig programma, maar Kroon kan even niet anders. “In mei krijgen we tijdens het EK met de estafetteploeg de laatste kans om ons voor de Spelen te plaatsen. Maar in december is wel duidelijk geworden, dat ik voor mijn olympische ticket wel heel afhankelijk van anderen ben geworden. Daarom wil ik er nu alles aan doen om me individueel voor Tokio te kwalificeren. Vooral de 200 meter vrije slag gaat supergoed, maar er moet nog wel anderhalve seconde van mijn beste tijd van 1.47.83 af. Dat is niet niks, maar als dat wel lukt dan ben ik straks in mei niet langer afhankelijk van wat anderen doen.”

Luc Kroon is zich er dus terdege van bewust dat het nog een hele klus wordt om de Olympische Spelen, die van 23 juli t/m 8 augustus in Tokio worden gehouden, te halen. “Het zal absoluut niet makkelijk worden, maar ik ga er vol voor, waardoor ik later mezelf niets kan verwijten.”