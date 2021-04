Luc Kroon eerste Volendammer op EK zwemmen

Voor Luc Kroon is het aftellen voor de Olympische Spelen in Tokio nu echt begonnen. Haalt-ie het wel of haalt-ie het niet? Omdat de zwembond de focus op de 4 x 200 meter estafette bij heeft gesteld, zijn voor de jonge Volendammer de kansen geslonken om zich via dat onderdeel voor de Spelen te kwalificeren. Dus rest weinig anders dan op de individuele nummers voor zijn kansen te gaan.

Door Ringen om Volendam





Kroon reist al maanden door Europa voor wedstrijden en trainingskampen. Na Zwitserland, België en een hoogtestage in Turkije is hij via Marseille nu in het Turkse Belek beland. ,,De zwembond heeft hier een trainingskamp van twee weken geregeld. We verblijven in de Gloria Sports Arena, een ongelooflijk mooi sportcomplex, met alles erop en eraan. Ik waan me hier in een sportparadijs. We hebben liefst drie zwembaden tot onze beschikking, één binnen en twee buiten. Verder zijn het hotel en andere faciliteiten ook van de buitencategorie.”

De eerste week stond vooral in het teken van keihard trainen. Kroon: ,,Iedere dag vier uur lang vol gas. Daarmee kan ik me een beetje afreageren voor mijn wat teleurstellende tijden in Marseille, waar ik gehoopt had de volgende stap in mijn voorbereiding te kunnen zetten. Daarom moet ik hier in Belek de draad weer zien op te pakken.”

De selectie bestaat in Turkije uit tien zwemmers, die zich primair voorbereiden op de Swim Cup, die van 9 t/m 11 april in Eindhoven wordt georganiseerd. Kroon: ,,Door corona is ons programma wat in elkaar geschoven en is besloten om van de Swim Cup de Eindhoven Qualification Meet te maken. De wedstrijden dienen nu als kwalificatie voor het Europees Kampioenschap dat eind mei in Boedapest wordt gehouden.”

Dit EK is voor Kroon een belangrijke mogelijkheid om zich voor de Spelen te plaatsen. Overigens is hij al verzekerd van een ticket richting Boedapest. Nadat Jessica Schilder zich recentelijk als eerste Volendamse ooit voor een EK atletiek plaatste, is Kroon nu de eerste die dat bij het zwemmen doet. Dus opnieuw een historische prestatie.

Kroon: ,,De limiet voor de 200 meter vrije slag heb ik gehaald, dus mag ik in Hongarije starten. Dat is in ieder geval een fijn gevoel. In Eindhoven hoop ik me ook voor de 400 meter te kwalificeren.”

Het trainingskamp in Belek moet ervoor zorgen dat hij vanaf 9 april gaat vlammen in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion. Kroon: ,,Deze week is het iedere dag keihard meters maken en om de dag wordt er ook stevig in het krachthonk gewerkt. Vanaf zondag gaan we meer wedstrijdgericht trainen, vliegen we woensdag terug naar Nederland en reizen via Schiphol meteen door naar Eindhoven.”

Dan lachend: ,,Ze moeten thuis nog even geduld hebben. Pas na de Qualification Meet kan ik Volendam weer aandoen.”