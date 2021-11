Luc Kroon Europees kampioen op 400 meter

Zwemmer Luc Kroon heeft in het Russische Kazan een gouden medaille gewonnen op het Europees Kampioenschap kortebaan. De Volendammer deed dat op de 400 meter vrije slag en versloeg in de Italianen Matteo Ciampi en Marco De Tullio.

Na het laatste keerpunt haalde Luc met een versnelling Ciampi nog in. Zijn tijd was 3.38,33 en daarmee verbeterde hij zijn eigen Nederlands record. Komende vrijdag zijn de series en de finales van zijn geliefde afstand, de 200 meter vrije slag. Zaterdag komt Luc in actie op de 100 meter.