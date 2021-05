Lusanna geopend met 3daagse verkoop van luxe boxsprings in Volendam

Donderdag is op het Havendijkje 6A nieuw in Volendam geopend Lusanna. Een jaar lang blijft Lusanna hier gevestigd met voorlopig een driedaagse verkoop op donderdag, vrijdag en zaterdag.

Bij Lusanna kan men terecht voor 35 modellen luxe boxsprings die weg gaan met absurd hoge kortingen. Verder nog veel matrassen, toppers, boxsprings, lattenbodems, dekbedden, kussens, hoeslakens, moltons en overtrekken. Eerder was er vorig jaar een driedaagse verkoop van Lusanna in “De Amvo”.

Dat was zo’n groot succes dat Herman Jansen heeft besloten om het vrijstaande winkelpand aan het Havendijkje voor een jaar te huren. Voorlopig is er drie dagen verkoop en in de zomer gaat Lusanna in Volendam 7 dagen per week open.