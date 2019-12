Luxury Nails en Beauty geopend aan de Haven 168

Sinds 23 november is aan de Haven 168 geopend de studio Luxury Neals en Beauty. Het pand aan de Haven, waarin tot voor kort een souvenirwinkel gevestigd was, heeft een totaal nieuw interieur gekregen. Het echtpaar Do heeft ook al 2 jaar een nagel- en pedicuresalon in Nijkerk.

Toen ze een dagje uit naar Volendam waren, zagen ze dit winkelpand op deze toplocatie in de verhuur staan. Zodoende is er nu een tweede vestiging van Luxury Nails en Beauty in Volendam. Vanwege de opening is er tot 14 december een mooie aanbieding: Bij elke behandeling vanaf 20 euro is er 5 euro korting.

Luxury Nails en Beauty is geopend van maandag t/m zaterdag van 10.00-18.00 uur, vrijdag van 10.00-20.30 uur en zondag alleen op afspraak. Voor meer informatie kan men contact opnemen met tel. 06-85542544 of 06-85851285.