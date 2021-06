‘Maak een plekkie voor een stekkie’ zaterdag op de markt

In Volendam is het voor veel mensen gebruikelijk dat men het voor- en achterstraatje volledig bestraat. Het liefst storten we onder dat nette straatje nog een laag beton met een smeervloer. Onder het motto als mijn stoepie maar schoon is, volgens Wim Jonk (72) van werkgroep Groen, is deze trend niet positief. ,,Mensen zijn geneigd voor gemak te kiezen. Men gaat er van uit dat bij een tegelvloer weinig onderhoud komt kijken. Maar men vergeet dat de voordelen van een groene tuin vele malen zwaarder wege dan de nadelen. Om bewustwording te realiseren zijn Wim en zijn medestanders komende zaterdag op de markt te vinden met hun stand ‘maak een plekkie voor een stekkie’.

Door Kevin Mooijer





,,In mijn tijd als steunlid van de fractie GroenLinks ben ik ooit op het verzoek van enkele bewoners ingegaan ‘of we iets aan alle betonnen voorstraten konden doen’. Ik heb destijds het initiatief genomen om werkgroep Groen op te richten. Onder die vlag hebben we contact gezocht met Stichting Steenbreek. Zij zijn de organisatie die in samenspraak met aangesloten gemeentes de strijd tegen de verdere verstening in Nederland aangaan met als slogan de actie ‘tegel eruit, plantje erin’. Onderdeel van die actie is om mensen te motiveren een tegel uit hun straatje te halen en daar een stekje in te plaatsen. Het gaat hier puur om de bewustwording dat men zich realiseert wat de voordelen van een groene tuin zijn.”

‘Volendam staat

in de top 10 van

Nederland als

het gaat om

versteende buurten’

Wim heeft met zijn werkgroep een soortgelijke actie opgezet, genaamd ‘maak een plekkie voor een stekkie’. ,,Omdat wij niet de mogelijkheid zien om letterlijk langs de deuren te gaan met de vraag of we één tegel mogen verwijderen om daar een stekje in te planten, hebben we een andere oplossing gevonden. Komende zaterdag zijn we de hele dag op de markt van Volendam te vinden met vier verschillende soorten stekjes. Die stekjes kunnen mensen dan zelf in hun tuin planten.”

,,Volendam staat in de top 10 van Nederland als het gaat om versteende buurten. Ik zeg daarom wel eens gekscherend dat we in Volendam naast de coronacrisis ook een ‘betoncrisis’ hebben. Met de werkgroep Groen maken we ons sterk om de medemens over te halen wat meer groen in hun omgeving te realiseren.” Volgens de werkgroep Groen brengt een groene omgeving heel wat voordelen met zich mee. ,,Groen neemt water op en daardoor wordt bij regenval het riool minder belast. Groen verbetert de luchtkwaliteit. Groen geeft schaduw en zorgt voor verkoeling in de steeds warmer wordende zomers. Groen vergroot het leefgebied van vogels, insecten en andere dieren. Kortom; groen is leven.”