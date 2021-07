Marian Buijs ruimt al zes jaar zwerfafval op in Volendam

‘Maak ons dorp graag een beetje mooier’

Bij zwerfafval denk je al snel aan lege blikjes, lege flesjes, papier en plastic, maar je kunt het zo gek niet verzinnen of de 61-jarige Marian Buijs heeft het de afgelopen jaren opgeruimd op straat. ,,Ik kom regelmatig ook handdoeken, theedoeken, tafels en stoelen, wc-potten, bloempotten, autobanden en grote glazen platen tegen. Er ligt echt ongelofelijk veel troep buiten. Maar het geeft mij ontzettend veel voldoening om dit op te ruimen. En zo Volendam een beetje schoner te maken.”

Door Leonie Veerman

Al ruim zes jaar ruimt Marian vrijwillig zwerfafval op, en het gaat haar nog steeds niet vervelen. ,,Ik ben ermee begonnen omdat er destijds een advertentie van de gemeente in de Nivo stond waarin ze vrijwilligers opriepen om het zwerfafval in de gemeente op te ruimen. Ik dacht meteen: dat is wat voor mij! Ik ben erg graag buiten, en ben al mijn leven lang een echte opruimer geweest. Ik hou er gewoon van als alles netjes is.”