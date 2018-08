Maakt Jan Smit-fan Peters vanavond zijn eerste goal(s) voor FC Volendam?

Volgens zijn zaawaarnemer Henk Timmer gaat Cas Peters dit seizoen minimaal twintig keer scoren. Vanavond maakt de nieuwe spits van FC Volendam zijn debuut, thuis tegen Jong AZ. Laat de man uit het Overijsselse Overdinkel direct het net bollen? En haalt hij het elftal van trainer Misha Salden van die hatelijke nul punten? ,,Het feestje dat ik vorig jaar met FC Emmen meemaakte, zou ik hier ook wel willen beleven.”

Met die laatste uitspraak doelt Peters op promotie naar de Eredivisie, waarin hij vorig seizoen slaagde met FC Emmen. Een ambitieuze doelstelling, aangezien de ploeg van Salden voorlopig puntloos onderaan staat in de Eerste Divisie. ,,Maar dat zegt nog niets, we hebben pas twee wedstrijden gespeeld”, weet Peters. ,,Je wilt altijd promoveren als je in de Eerste Divisie speelt en met een club als Volendam wil ik sowieso de nacompetitie halen.”

Jan Smit

Stel dat zijn missie slaagt, dan kan de 25-jarige aanvaller ongetwijfeld rekenen op een privé-optreden van Jan Smit. De Volendamse zanger speelde een belangrijke rol in de transfer van Peters, die dit seizoen van FC Emmen wordt gehuurd en daarna voor twee seizoenen eigendom is van FC Volendam. ,,Vooral mijn zaakwaarnemer Henk Timmer had heel veel contact met Jan Smit”, vertelt Peters over de man die tevens de rol van bestuurslid bekleedt bij FC Volendam. ,,Ook Jan wou me heel graag hebben. Dat is alleen maar leuk. Al zijn de woorden van de trainer natuurlijk wel het belangrijkste. En die waren heel positief. Er sprak heel veel vertrouwen uit zowel het gesprek met de trainer als de aanbieding die Volendam me deed.”

Peters heeft zijn liefde voor de muziek van Jan Smit nooit onder stoelen of banken gestoken. ,,Ik hou heel erg van zijn muziek. Mijn moeder is ook hartstikke fan van hem. Dat is een leuke bijkomstigheid, haha.”

Bijrol

Vorig seizoen scoorde Peters liefst zeventien keer in het shirt van FC Emmen, maar na de historische promotie met de Drentse club moest hij zich tevreden stellen met een bijrol. Trainer Dick Lukkien geeft in de punt van de aanval de voorkeur aan de Deen Nicklas Pedersen.

,,Ik vond dat best moeilijk om mee om te gaan, maar heb de knop omgezet en ben keihard gaan trainen”, blikt Peters terug. ,,Desondanks speelde ik niet. Aangezien ik niet gelukkig word van een heel jaar op de bank zitten, heb ik voor een club gekozen waar ik veel minuten kan maken en hopelijk ook kan doorgaan met doelpunten maken. Het was niet de makkelijkste keuze, maar ik denk dat ik het in Volendam heel goed ga hebben.”

Verhuizen

Samen met zijn vriendin gaat hij ook in Volendam wonen. ,,Het is een uur en drie kwartier rijden van mijn huidige woonplaats Overdinkel naar Volendam. Dat is te ver. Ik heb een aantal mogelijkheden voorgeschoteld gekregen voor woningen in Volendam en die ga ik de komende periode eens rustig bekijken. Of ik op de Dijk ga wonen? Dat weet ik nog niet. Maar er zit ongetwijfeld wat moois tussen. Ik denk dat ik het heel goed ga hebben in Volendam.”