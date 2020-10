Maandloopje van ’n Loopie in ’t Twiske

Het maandelijkse Succes-Verenigingsloopje van ’n Loopie was afgelopen zondag in ’t Twiske. Ondanks de slechte weersvoorspelling waren er toch 9 wandelaars om 8.30 uur naar sporthal Opperdam gekomen.

Met de auto werd naar Landsmeer gereden, waar een mooie route gelopen werd door dit prachtige natuurgebied. Het weer viel erg mee, want onderweg hadden de lopers maar met één bui van een kwartiertje te maken, wel harde wind, maar ook af en toe een zonnetje. Vier van de wandelaars kozen voor de route van 15 km en vijf lopers gingen voor de 25 km.

Onderweg was er nog een koffiepauze. Er ging iets mis met de route, zodat er een “lusje” aan kwam. Uiteindelijk werd 32 km gelopen, maar dat vonden de lopers niet erg, want het is een heel afwisselend gebied om door te wandelen.