Makers kermis cd’s in ‘ontzettend lastige situatie’

De vraag ligt op bijna ieders lip: gaat de Volendammer kermis dit jaar wel of niet door? Zolang hierover nog geen besluit is genomen, verkeert iedereen in onzekerheid. Voor sommige mensen in onze gemeente heeft deze onduidelijkheid meer gevolgen dan voor anderen. Joop Bouwman, Jan Koning en Jaap Tol (De Bok) maken al vele jaren kermis-cd’s. Het raamwerk voor de nieuwe edities is al klaar. De vraag is echter of men het materiaal kan afmaken als de kermis doorgaat. Het opnemen van liedjes is een tijdrovende aangelegenheid. In een tijd dat de makers van de cd’s normaal gesproken overuren draaien, ligt het werk nu goeddeels stil.

Door Laurens Tol

Joop Bouwman en Jan Koning zijn er wel over uit: dit jaar verschijnt er geen fysieke ‘Kerremus CD’. Sinds 2014 maken zij jaarlijks een alternatief kermisalbum waarop alle instrumenten live worden ingespeeld. Het is altijd weer een aanzienlijk karwei om dit te produceren. Al aan het begin van het kalenderjaar begint men met het treffen van voorbereidingen. Vanaf dat moment is alle tijd nodig om het werk op tijd af te krijgen. Inmiddels neemt Jan al bijna twee maanden geen muziek meer op in zijn thuisstudio aan de Wieringenlaan. Jan, doorgaans geen groot zonaanbidder, besteedt zijn tijd nu anders dan andere jaren. ,,Ik maak op dit moment vaak loopjes met mijn zoon. En ik fiets met hem en ik voetbal met hem”, vertelt Jan. Joop vult aan: ,,Elk jaar zag Jan tot 1 juni nooit een zonnestraal. Dan moest ‘The White Album’ klaar”, vertelt Joop met een glimlach.

Normaal gesproken is eind mei alle muziek voor de Kerremus CD opgenomen. Daarna stuurt men het album op voor mastering, waarna het wordt gedrukt. In de laatste dagen van juni is het eindproduct meestal gereed. De fysieke cd is dan klaar voor de verkoop. Jan: ,,Nu is het al mei. En daarom gaan we het nooit meer redden. Er moet nog zoveel gedaan worden, zoveel uren zijn er nog voor nodig. Daarbij kunnen grote groepen nu niet bij elkaar zitten.”

Wonder

Een tastbare cd zal er dit jaar hoe dan ook niet komen. Alleen als er een mirakel gebeurt, kan men enkele kermisliedjes nog op een andere manier naar buiten brengen. Joop: ,,Als een wonder geschiedt, kunnen we op Spotify nog iets uitbrengen. Dan kun je in principe tot augustus doorgaan met opnemen. Wanneer er wat regels worden versoepeld, dan zou je dit kunnen overwegen. Dan zou je een paar liedjes eruit kunnen pikken en je daar volledig op richten. Maar nogmaals, we gaan er niet vanuit dat dit gaat lukken.”

Voordat voldoende afstand houden de norm werd, waren Jan en Joop al druk bezig met hun ‘Kerremus CD 2020’. De basis voor twaalf tot vijftien van de liedjes was al gelegd. Jan: ,,De meeste drumpartijen stonden er al op. Ook veel (bas)gitaar- en tubapartijen. De eerstvolgende stap was om zangpartijen op te gaan nemen. Tot het proces dus noodgedwongen stagneerde. Gelukkig is het werk dat we al gedaan hebben niet voor niks geweest. We kunnen deze nummers volgend jaar nog steeds gebruiken. Alles dat we al opnamen, hoeft dan niet meer te gebeuren.”

Naast Jan en Joop is er nog een muzikant die het besluit over het doorgaan van de kermis gespannen afwacht. Jaap Tol (De Bok) speelt al sinds de oorsprong van het ‘Volendammer Kermis Hit Festival’ een essentiële rol in de totstandkoming ervan. Een groot aantal kermisliedjes wordt in zijn studio opgenomen. Zijn zoon Mark is daar de laatste jaren eveneens nauw bij betrokken. Daarnaast is Jaap de man achter ‘Nieuw Volendams Peil’. Een plaat met popmuziek van eigen bodem die al drie keer verscheen in aanloop naar de Volendammer kermis.

Knoop

Ook Jaap acht de kans niet groot dat er dit jaar nog een kermis-cd verschijnt. Toch is hij er niet zo stellig over als zijn collega’s. ,,Wij zijn nog niet zover dat we de komst van een cd uitsluiten. Vanaf november zijn wij al bezig met opnemen. Gelukkig hoefden we daarmee niet te stoppen. We vonden een manier waardoor mensen niet meer bij elkaar hoeven te staan. Dat gaat op zich goed, al wil dat niet zeggen dat de cd al klaar is. Bij lange na niet. Wij zitten natuurlijk ook in een heel moeilijk parket. We zijn afhankelijk van wat de gemeente gaat beslissen.”

Volgens Jaap ontstaat er een lastige situatie als de lokale overheid de opties openhoudt wat betreft de kermis van dit jaar. De onzekerheid of de muzikant wel of niet moet doorgaan met het opnemen van kermismuziek houdt dan aan. ,,Daarom neig ik net als Jan en Joop ook naar ‘niet’. Maar die knoop hebben wij nog niet doorgehakt. Voor hetzelfde geld gaat alles straks weer langzaam open. En voor hetzelfde geld gaan mensen straks wel weer naar het buitenland op vakantie. Daar kunnen we nu nog weinig over zeggen. Het is begin mei.”

Jaap en zoon Mark konden dan wel doorgaan met opnemen, helemaal zonder problemen ging dat niet. Ook zij liepen vertraging op door allerlei omstandigheden. ,,Daarom zeg ik ook niet dat wij het allemaal af gaan krijgen. We zijn nu ongeveer op de helft van de werkzaamheden. Maar als het moet, kan er een cd uitkomen. Ongetwijfeld zullen er dan een paar nummers afvallen. Iets op het allerlaatste moment op Spotify uitbrengen kan ook. En toch, we kunnen er lang of kort over praten, maar het is ontzettend lastig deze situatie. We kijken reikhalzend uit naar een definitief besluit.”

Foto: Joop Bouwman (l) en Jan Koning (r) in de thuisstudio aan de Wieringenlaan.