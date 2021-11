Making memories: een bundel van waardevolle herinneringen en belevenissen

,,We wilden een boek maken dat mooie herinneringen zou aanwakkeren. Herinneringen die met de tijd in de vergetelheid zijn geraakt, en die door het boek weer naar de voorgrond verschijnen.” Tijdens een vlogopname in Volendam raakten Kirsten Schilder en Jill Schirnhofer bevriend. ,,Nadat Jill mijn droom om een kinderboek te schrijven ontdekte, hebben we er letterlijk uren over zitten praten. Daar is het idee voor Making memories ontstaan”, vertelt Kirsten. ,,Samen hebben we een boek gemaakt dat gaandeweg steeds een stukje waardevoller wordt en uiteindelijk van onschatbare waarde zal zijn. Making memories is een uniek invulboek voor moeder en kind, waarin zowel mama’s jeugdherinneringen als de belevenissen van het kind worden gebundeld.”

Door Kevin Mooijer