Liefde is...

Marco en Rens, tegenpolen vinden elkaar

,,Dat zal ergens onder een lantaarnpaal geweest zijn”, lacht Marco Kras refererend aan de plek waar hij Rens voor het eerst zag. ,,Wij reden in die tijd op van die brommertjes van lantaarnpaal naar lantaarnpaal om te kijken waar de gezellige groepjes stonden en bleven dan vaak effe plakken.” Bij Rens bleef Marco toch even wat langer plakken, al was het voor de telg van de beroemde Kras-familie geen liefde op het eerste gezicht. ,,Als je geen ruzie krijgt, alles gaat goed en je ziet ook geen andere vrouwen voorbijkomen waar je jezelf meer tot aangetrokken voelt, dan blijf je op een gegeven ogenblik gewoon samen.”

Door Jan Koning

,,Ik was nog maar veertien toen ik verkering kreeg met Marco”, gaat Rens verder. ,,Al 29 jaar nu dus. Al zijn we ondertussen getrouwd. In al die tijd is Brad Pitt nog niet langsgekomen – Leonardo DiCaprio ook niet – maar wat niet is, kan nog komen, uiteraard.” Ze groeit op tussen de ‘Krassen’ en naar eigen zeggen, groeit ze er in mee. ,,Wat we zelf thuis nooit deden, deden ze hier wel. Op vakantie gaan met z’n allen en dat soort dingen. Het is hier veel meer familiair. Ze zijn echt een geheel en ik vond het leuk om daar onderdeel van te zijn. Hoe ik de ‘Krassen’ verder kan typeren. Als ‘gaal eigenwijs’. Dat is, denk ik, de beste omschrijving”, lacht Rens.

Engelengeduld

De reden waarom ze na al die tijd nog steeds samen zijn, is volgens Marco het ‘regelmatig onverwachte’. ,,Ze vindt het gewoon lekker dat ik af en toe eigenwijs ben. Onze kracht is dat het ‘past en het matcht’. We zijn absolute tegenpolen. Ik ben druk en Rens is juist heel rustig. Ik weet ook zeker dat wanneer ik een vrouw zou zoeken die qua kenmerken dichterbij me ligt, het binnen no time over zo zijn. Dat zou botsen.” Rens (met een lach op het gezicht): ,,En het is ook wel handig dat ik engelengeduld heb. Anders zou hij allang op de stoep staan.”

Marco: ,,Wat ook wel belangrijk is, is dat we vanaf het begin goede afspraken hebben gemaakt. Bij ons is het altijd zo geweest dat in de kern het werk in het familiebedrijf en de sport op de eerste plaats komen en daarna pas ‘het vrouwtje’. Later werden dat de kinderen. Van Rens haar kant zeker. De kinderen komen mijlenver vóór me. Ik weet mijn plek en daarbij heb ik daar niets tegenin te brengen. Dat is kansloos. Want waar zij me de ruimte geeft om op mijn werk mijn gang te gaan, moet ik thuis wel mijn plek weten. Lukt niet altijd, maar uiteindelijk bepaalt Rens. Zij is de drijvende kracht achter dit huishouden.”

Door de jaren heen krijgt het echtpaar liefst vijf kinderen. Rens: ,,Waarom vijf? Ik was na vier nog niet klaar. Na vijf wel.” Marco: ,,Dat is ook een gevoel. We hebben altijd geweten dat we veel kinderen wilden, maar nooit van tevoren afgesproken dat het er vijf zouden worden.” Rens: ,,Onze eerste – Laura – is dertien weken te vroeg geboren. Toen heb ik niet eens het gevoel gehad dat ik zwanger was geweest. Dus wilde ik zo snel mogelijk weer een baby in mijn buik. Na de derde hebben we nog twee ‘cadeautjes’ gekregen en toen was het genoeg. Je moet ze namelijk ook allemaal nog een beetje in het gareel houden”, lacht Rens. ,,Of dat altijd goed gaat, is een ander verhaal, maar ze doen het allemaal echt goed. De oudsten zorgen op hun beurt heel goed voor de kleintjes en daar zijn we ontzettend trots op.”

Het familiegevoel bij de familie Kras is al genoemd. Een gevoel dat er nog altijd is. ,,Je hebt zelfs mazzel dat we er vandaag zijn. Normaal gesproken zitten we op zondagmiddag altijd met z’n allen aan de overkant”, wijst Marco naar het huis tegenover waar vader Theo en moeder Margriet wonen. ,,Met 23 man sterk. Kinderen en kleinkinderen. Mijn moeder kookt dan altijd en dan zitten we toch zeker drie uurtjes heerlijk gezellig samen.” Rens: ,,De kinderen gaan ook allemaal goed samen en dat is ontzettend leuk om te zien. Ik weet niet of het uniek is, maar het is wel altijd heel fijn. We gaan ook ieder jaar nog met z’n allen op wintersport.” Marco: ,,Dat is het mooiste gevoel wat er is. Echte rijkdom. Dat je met plezier altijd naar je ouders kan gaan en er ook echt naar uitkijkt.”

Marco typeert zichzelf altijd als een zondagskind en ook in zijn relatie heeft hij nog niet veel tegenslagen hoeven te verwerken. ,,Gelukkig niet. Alles en iedereen is gezond en dat blijft het voornaamste. We hebben absoluut niets te klagen en wat mij betreft blijven we nog vijftig jaar samen.” Rens: ,,Tenzij er een look-a-like van Paul Walker het erf op komt lopen, uiteraard. Dan moet ik er nog even goed over nadenken.”