Mariakerk weer sfeervol voor Kerstmis versierd

Al zo’n twintig jaar is er een vaste groep die de Mariakerk sfeervol voor Kerstmis aankleedt. Maandagmorgen kwamen de mannen bijeen om de grot met kribbe op te bouwen in de sacristieruimte. Vanuit de opslagruimte werden alle kerstspullen eerst de kerk binnengedragen en toen kon het opbouwen beginnen.

Aan de zijkanten van de kerk zijn kerstbomen, voorzien van LED-lampjes, op de staanders geplaatst. Verder zijn talloze kerststukken in de Mariakerk neergezet en kerstornamenten opgehangen. Met vereende krachten wordt deze jaarlijkse klus uitgevoerd door de kerkversierders en ze hebben er een hele dagtaak aan. Ze hebben in ieder geval eer van hun werk, want de Mariakerk is prachtig mooi in Kerstsfeer versierd.