Marinapark-strand druk bezocht

Zaterdag was het prachtig zomers weer. Menigeen trok erop uit om een fiets- of wandeltocht te maken. Bij het strandje van het Marinapark was het ’s middags druk. Terwijl de zwembaden De Waterdam en het Slobbeland nog gesloten moesten blijven vanwege de Corona, zochten veel recreanten het strandje bij het Marinapark op.