Mark Veerman wint eerste toernooititel Volendam Darts

In de grote zaal van PX vond zaterdag het dartstoernooi Volendam Matchplay 2017 plaats. Aan dit toernooi namen 35 darters deel en de wedstrijdleiding was in handen van Johan de Wit en Wendy Zwarthoed.

Het was weer een geslaagd dartstoernooi. De uitslag van het Volendam Matchplay 2017 in Pop- en Cultuurhuis PX was: 1. Mark Veerman, 2. Roy Klouwer, 3. Michel Molenaar (Barre) en 3. Theo Balbo.

Winnaar Verliezersronde: Buijs Buijs

180-ers (12): Hans Steinmetz (3), Carlo Veerman (2), Joop van Baalen (1), Kees Ollie (1), Dennis van Royen (1), Jeremy Jonk (1), Marko Knijn (1), Roy Klouwer (1) en Michel Molenaar (Barre) (1).