Markermeer roodkoper gekleurd met de zonsopkomst

Vrijdagavond en zaterdagmorgen waren er mooie natuurverschijnselen te zien. Op vrijdag was er een volle maan. Mede omdat het helder weer was, stond de maan volop in het licht van de zon, terwijl rond 20.00 uur de maan deels verduisterd werd door de aarde.

De volgende morgen was er een prachtige zonsopkomst. Vanaf de havenkade was er een mooi uitzicht op het Markermeer dat met een roodkoperen gloed beschenen werd. Ook de wolkenpartijen werden door de opkomende zon opgelicht, zodat er een mystiek sfeertje te bewonderen was.

Menig voorbijganger op de dijk bleef even staan kijken naar dit natuurverschijnsel. We konden er nog net een fraai sfeerplaatje van schieten.