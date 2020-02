Marktlink Businessclublid van FC Volendam

In het voetbalstadion vond vrijdag de ondertekening plaats van een sponsorcontract tussen FC Volendam en Marktlink. Bart Steenmeijer en Tobie van der Leeden plaatsten hun handtekening onder de overeenkomst.

Namens FC Volendam ondertekende Martijn Molleman het contract. Marktlink is gespecialiseerd in het (ver)kopen van bedrijven, met name in het MKB, en daarvoor heeft het alle specialisten in huis. Het heeft vestigingen in Amsterdam, Gouda, Den Bosch, Deventer, Drachten en Antwerpen.

Een halfjarig contract werd afgesloten met FC Volendam met daarbij de intentie een lange samenwerking aan te gaan. Via de Businessclub van FC Volendam kan Marktlink in deze regio ook contacten leggen met bedrijven.