Masterclass ‘Wetenschap in de ruimte’ op DBC

Er is een mooie samenwerking gekomen tussen de PO-VO van het SKOV (Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs). Dit heeft geleid tot ondersteuning van PO-leerkrachten door VO-vakdocenten bij de ontwikkeling van workshops/lessen rondom het thema ‘Wetenschap in de ruimte’, waarbij de nadruk ligt op onderzoekend leren.

Afgelopen donderdag vond er een Masterclass ‘Wetenschap in de ruimte’ plaats op het Don Bosco College voor leerlingen van groep 7 van vier basisscholen.

Ter verdieping op de collegetour van André Kuipers – Wetenschap in de ruimte (van vrijdag 5 april jl. in sporthal De Seinpaal) volgden de leerlingen van groep 7 van de Springplank, de Jozefschool, ’t Kofschip en de Spinmolen een masterclass ‘Wetenschap in de ruimte’ op vrijdag 10 mei. Deze vond plaats op het Don Bosco College.