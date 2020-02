Masterclasses voor 103 potentiële leerlingen op het DBC

Tijdens de speciale Open Huis Masterclasses op zaterdag lieten nog eens 103 potentiele leerlingen hun neuzen zien. Het is dit jaar voor de derde keer dat het Don Bosco College deze masterclasses op zaterdag organiseert.

Deze ochtend is een verdieping op het Open Huis van donderdag 6 februari. Voor kinderen die nog net iets meer wilden weten of gewoon eens een ‘echte’ lesochtend wilden meedraaien, was dit de ideale setting. Vanaf 10 uur waren alle kinderen en hun ouders welkom. Voor alle niveaus is een roostertje gemaakt.

Voor de ouders die bleven was er gedurende de ochtend de mogelijkheid om een korte voorlichting over het verwachte niveau van hun kind te krijgen, ook konden zij een rondleiding krijgen en vragen stellen aan de aanwezige afdelingsleiders, docenten en ouderraadleden.