Kersverse raadsleden Wim en Henk zijn ‘gedreven’

‘Meepraten over belangrijke onderwerpen is uitdagend’

Wim Kras (29) en Henk Bond (61) traden onlangs aan als opvolgers van Erik Schokker en Albert Koning. Ze maken daarmee gebruik van een ‘unieke kans’ om een jaar het gemeenteraadslidmaatschap uit te proberen. Wim sluit niet uit dat hij ooit de naam van Lijst KRAS in ere houdt door zijn vader Loek op te volgen. Henk wil als bouwondernemer graag de zelfstandigen in de gemeente vertegenwoordigen. De gemeentepolitiek zou wat hen betreft wel wat meer onder de aandacht mogen worden gebracht van de bevolking. En zij roepen mensen met specialistische kennis op om zich aan te sluiten bij een partij. Deskundigheid is meer dan ooit nodig in de politiek met belangrijke onderwerpen als de energietransitie op de agenda.

Door Laurens Tol

Voor jullie raadlidsmaatschap waren jullie al jarenlang betrokken waren bij Lijst KRAS. Wat deden jullie zoal?

Wim: ,,Wij waren beiden steunfractielid en ik was ook nog burgerlid. Daardoor mocht ik al spreektijd aanvragen in het raadsplein. Dat heb ik maar een keer gedaan, maar ik was ook bij fractievergaderingen aanwezig. En ik mocht de stukken inlezen als burgerlid en houd al jaren de website van de partij bij en ga over de social media en de mails.”

Henk: ,,In mijn geval ging het ongeveer hetzelfde. Alleen kwam ik zes jaar geleden bij de steunfractie. Dat kwam door mijn vriend Kick Maurer, die was al raadslid en maakte mij enthousiast. ‘Kom eens een keer langs’, zei hij dan. Dat zei hij niet tegen de verkeerde, want ik hou wel een beetje van besturen. Vroeger heb ik ook in ouder- en medezeggenschapsraden gezeten. Dingen regelen deed ik eveneens in mijn werk. Ik was projectleider van metselaars, 110 man. Die stuurde ik aan. Maar ik kwam dus een paar keer langs bij fractievergaderingen en toen vond ik het wel leuk. Het bleek dat er door een groep enthousiaste mensen goed gesproken werd. Ze gingen er echt voor. Het was een enthousiaste groep, niet de gevestigde orde.”