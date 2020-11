IC-verpleegkundige Miranda Boogaard zet zich schrap voor tweede golf

Meer kennis, maar ook meer zorgen

De kranten staan er vol mee: het nieuws dat de druk op ziekenhuizen door de toestroom van coronapatiënten steeds groter wordt en reguliere zorg flink wordt afgeschaald. De Volendamse IC-verpleegkundige Miranda Boogaard (28) is werkzaam in het Amsterdamse OLVG Oost en ervaart daar de toenemende drukte aan den lijve. „Op dit moment hebben we alles gelukkig goed onder controle. We weten echter niet wat ons nog allemaal te wachten staat, want het aantal COVID-patiënten loopt in een snel tempo steeds verder op.”

Door Leonie Veerman





Afgelopen mei vertelde Miranda in een eerder interview met de Nivo over de angst, onmacht en schrijnende situaties die zij met haar collega’s meemaakte tijdens de eerste piek van coronagerelateerde ziekenhuisopnames. Volgens Miranda heerst er onder haar collega’s op dit moment iets minder paniek. „In maart wisten we echt niet waar we aan toe waren, nu hebben we inmiddels wat meer kennis over het virus”, zegt Miranda. „Dit keer wil het OLVG Oost er echter alles aan doen om de reguliere zorg niet af te hoeven schalen. De druk ligt dus wel wat hoger. Op dit moment heerst er dan ook een ander soort angst, meer in de zin van bezorgdheid en hopeloosheid.”

„Het gevoel van ‘daar gaan we weer’”, vervolgt Miranda, „terwijl we nog amper zijn bekomen van de vorige golf. De zorgen komen ook voort uit een gevoel van onmacht. We weten namelijk nog niet of deze tweede golf erger wordt, en vooral niet hoe lang deze gaat aanhouden nu de wintermaanden voor de deur staan.”

Miranda geeft aan dat het gebrek aan personeel op dit moment ook zorgelijk is. ,,Er was al sprake van een tekort aan zorgpersoneel. De afgelopen tijd is dit nog veel erger geworden omdat er aan de lopende band collega's uitvallen, omdat ze positief getest zijn op het coronavirus, of thuis in quarantaine moeten wachten op een testresultaat.”

'Aan de lopende

band vallen

collega's uit,

omdat ze positief

getest zijn'

Aan de andere kant benadrukt Miranda dat het ziekenhuis dit keer beter voorbereid is. „De behandelmethodes en werkprocessen zijn geoptimaliseerd en het ‘buddy systeem’ dat het OLVG tijdens de vorige piek in het leven riep, loopt nu helemaal gestroomlijnd. De IC-verpleegkundigen krijgen op de corona-afdeling iedere dienst een aantal buddy’s (zorgmede-werkers van andere afdelingen uit het ziekenhuis) toegewezen om hen te ondersteunen. Alle buddy’s zijn of worden nu eerst erg goed ingewerkt, ze ontvangen een professionele training en een uitgebreide begeleiding voordat ze op de corona-afdeling komen te werken.”

De regels zijn in het OLVG ook strenger geworden. „We werken uiteraard nog steeds goed beschermd, maar we moeten ons mondkapje nu zelfs de hele dag ophouden en er mogen maar kleine groepjes mensen tegelijk in de koffiekamer aanwezig zijn”, vertelt Miranda.

Miranda geeft verder aan dat de ziekenhuizen in de regio nu beter samenwerken, zodat de coronapatiënten naar rato en capaciteit verdeeld kunnen worden. „Daar zijn wij hier bij het OLVG erg blij mee, want afgelopen maart waren wij een van grootste coronahotspots van Nederland. Ik merk dat er nu geregeld COVID-19 patiënten worden uitgeplaatst naar een ander ziekenhuis. Dat scheelt natuurlijk enorm qua werkdruk.”

Mede vanwege deze overplaatsingen, en dat zijn er inmiddels flink wat, is de impact op de reguliere zorg in het OLVG op dit moment gelukkig nog beperkt. „Op sommige drukke dagen zijn een aantal operaties afgezegd, maar over het algemeen loopt alle zorg nog door”, vertelt Miranda.

'Ik zie er echt

tegenop om weer

zo’n verschrikkelijke

periode in te gaan

als in maart'

Afgelopen week kregen Miranda en haar collega’s het bericht dat zij de komende tijd weer worden gevraagd om extra diensten te draaien. „Het ziet ernaar uit dat het ziekenhuis nu dus anticipeert op een toenemende drukte”, zegt Miranda. „Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar wel flink van baal. Ik zie er echt tegenop om weer zo’n verschrikkelijke periode in te gaan als in maart. Tegelijkertijd besef ik dat het niet anders kan, we zullen wel moeten. Zelf heb ik nog de mazzel gehad dat ik afgelopen zomer een aantal weken vakantie heb opgenomen om weer even op te laden. Sommige collega’s hebben maar een paar dagen vrij gehad en het is niet zeker of zij de komende tijd nog vakantiedagen kunnen opnemen.”

In vergelijking met de vorige piek in maart ziet Miranda wel een lichtpuntje wat betreft de zorg voor de coronapatiënten in het ziekenhuis. ,,Destijds mochten coronapatiënten geen enkel bezoek ontvangen”, zegt Miranda. „Het was verschrikkelijk om getuige te zijn van de eenzaamheid van die patiënten. Gelukkig mag familie van COVID-19 patiënten nu wel op bezoek komen. Maximaal één persoon - zonder symptomen - per dag, en uiteraard op veilige afstand en altijd met een mondkapje op, maar dat maakt het wel een stuk humaner voor de patiënten.”