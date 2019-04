Mega drukte tijdens de ‘Dagje bij de Boer Dag’

Afgelopen zondag vond de ‘Dagje bij de Boer Dag’ plaats. Zes boerenbedrijven, die aangesloten zijn bij de coöperatie van Beemster kaas, openden op 7 april hun erf voor publiek. Eén van deze bedrijven was van de familie Willig aan de Hoogedijk 58 te Katwoude.

Peter, Bertine, Diana, Pieter en Sander Willig hebben een melkveebedrijf met 130 melkkoeien en 60 jongvee. Hun prachtige boerderij wordt ook al enkele jaren bezocht door leerlingen van de basisscholen uit Volendam in het kader van de weidevogel- en boerderijlessen. Tijdens het ‘Dagje bij de Boer Dag’ zijn over de duizend belangstellenden een kijkje komen nemen op de boerderij van de familie Willig. Dat kwam mede door het schitterende zonnige weer. In de stallen en op het erf was er van alles te doen en te beleven voor jong en oud. Van 11.00 tot 16.00 uur was het een drukte van belang op het terrein, waar ook talloze kramen stonden.