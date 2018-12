Megadrukte op Kerstmarkt van SG De Triade voor het goede doel

Deze periode zijn de leerlingen en docenten van S.G. De Triade in Edam met de lessen economie bezig met het project ondernemen voor ondernemen. Woensdag 12 december werd dit project met een groots opgezette kerstmarkt afgesloten.

Deze markt was van 19:15-20:15 uur in de ontvangsthal van de school. Voor leerlingen van de tweede klassen was dit een verplichte afsluiting. Tijdens de kerstmarkt woensdagavond was het een drukte van belang. Honderden ouders, broers en zussen, opa’s en oma’s en andere belangstellenden kwamen een kijkje nemen in De Triade.

Dit jaar wordt met de winst van de verkoop op de kerstmarkt een leerling uit de tweede klas gesponsord die 200 kilometer gaat schaatsen voor het goede doel: René Kidscentre in Namibië.