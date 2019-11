Megadrukte tijdens Sinterklaasbezoek aan De Stient

Zaterdagmiddag om klokslag 2 uur bracht Sint Nicolaas met de Pieten een bezoek aan winkelcentrum De Stient. Er was veel publiek, bij het parkeerterrein en in de galerij stonden de kinderen met hun ouders te wachten.

Dat de Sint en zijn gevolg eraan kwamen was goed te horen want luid toeterend kwam de Pietenvrachtwagen aanrijden. Meteen na het uitstappen begonnen de Pieten mopjes uit te delen. Door de massa mensen wist Sinterklaas zich te wurmen naar het podium, waar de kinderen werden toegesproken.

Op verzoek van de Goedheiligman werden enkele Sinterklaasliedjes gezongen. Door de grote Kindervriend werden ook enkele vragen beantwoord die men bij de Stient-winkeliers vooraf had kunnen inleveren. Ruim een uur lang was er vermaak van Sinterklaas en de Pieten in het winkelcentrum.