Meiden Kennedyschool A Schoolzaalvoetbalkampioen

Donderdagmorgen om 9 uur ging het Schoolzaalvoetbalkampioenschap voor de basisscholen weer van start. De organisatie is in handen van ZVV Volendam. De meiden en jongens groep 5 en 6 kwamen voor het eerst in actie in sporthal Opperdam.

Bij de meiden was er géén finale, maar werd er in een poule gespeeld. Uiteindelijk werd de J.F. Kennedyschool A kampioen. Op de 2e plaats eindigde de Spinmolen en 3e werd de Petrusschool B. Na de laatste wedstrijd volgde om 12.20 uur de prijsuitreiking. Drie bekers werden door Cees Veerman uitgereikt. De beste speelster was Kayleigh Mühren van de Spinmolen en de beste keepster Sanne Schilder van de Petrusschool. Zij kregen een standaard uitgereikt.