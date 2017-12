Meiden van de Petrusschool Schoolzaalvoetbalkampioen

Donderdagochtend om 9 uur ging het Rabobank Schoolzaalvoetbalkampioenschap Basisscholen Volendam van start in sporthal Opperdam. Bij de meiden, die in twee poules van start gingen, waren er in totaal 9 deelnemende teams.

De finale vond om 12.40 uur plaats tussen de J.F. Kennedyschool en de Sint Petrusschool. Het was bloedspannend. In de laatste minuut wist Nina Klouwer de winnende treffer te scoren.

Meteen na de finale vond de prijsuitreiking plaats door organisator Cees Veerman (Buif). De uitslag: 1. Petrusschool, 2. Kennedyschool en 3. Nicolaasschool. Beste speelster was Anna Tol (van de Petrusschool) en Sanne de Goede werd uitgeroepen tot de beste keepster.