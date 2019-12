Melany schrijft hoofdstuk in boek ‘Communicatie zonder frustratie in het onderwijs’

Ingrid van Essen schreef al meerdere boeken over menselijke relaties en communicatie en voor haar nieuwe boek ‘Communicatie zonder frustratie in het onderwijs’ klopte zij aan bij de Volendamse Melany Stroek. ,,We volgden eerder dezelfde studie, sparren sindsdien geregeld samen en Ingrid vroeg of ik een hoofdstuk wilde schrijven in haar boek”, zegt Melany, die in eigen dorp als kinder- en jeugdtherapeut werkt. ,,Gelukkig staan steeds meer ouders open voor ondersteuning bij het opvoeden, wanneer zich bepaalde thema’s voordoen.”

Door Eddy Veerman

,,Communicatie is alles”, zegt Melany, die kinderen met allerlei problematieken begeleid. ,,Zoals: faalangst, negatief zelfbeeld, hooggevoeligheid, traumaverwerking, rouwverwerking ofwel kinderen van gescheiden ouders. Maar ook emotieregulatie en gedragsproblemen. Een kind kan niet altijd met zijn of haar emoties omgaan. Een jong kind zit ín een emotie, die voelt de emotie vaak niet aan komen. Wij kunnen situaties cognitief beredeneren, maar bij een kind is dat cognitieve vermogen nog in ontwikkeling. Ik probeer dat met allerlei tools te bereiken. Kinderen zijn geen kleine volwassenen. Ze denken en beleven situaties heel anders.”

,,Belangrijk is dat ik het kind niet alleen begeleid, maar mét de ouders en het liefst met de school. Samen bereiken we het meest en als we allemaal dezelfde interventies toepassen, leert het kind zichzelf kennen en het ook zelf toe te passen. Als we naar de ontwikkelingslagen van het kind kijken, zitten zij bij lange na niet op ons niveau en daarom moeten wij op kindniveau communiceren en daar begeleid ik de ouders en de school bij. Wij zeggen bijvoorbeeld al snel ‘doe eens normaal!’ Maar wat is normaal voor een kind?”

‘Geen enkel kind

laat opzettelijk negatief

gedrag zien’

,,Als kinderen hier komen, hoor ik wel eens: ‘jij leert mij om lief te zijn’. Ik antwoord dan altijd terug: ‘Iedereen is lief, maar soms hebben we onhandig gedrag en dat proberen we samen weer handig te maken.’ Als ik vervolgens vraag wat lief zijn betekent, kunnen ze daar vaak geen antwoord op geven. Voor kinderen is het belangrijk om het gewenste gedrag uit te spreken. Wat verwacht je van een kind? Het ongewenste gedrag heeft namelijk altijd een reden. Geen enkel kind laat opzettelijk negatief gedrag zien. Ik kijk daarom samen met de ouders achter het gedrag.”

Al vanaf jonge leeftijd is Melany geïnteresseerd in het kind en het gedrag. ,,En tijdens mijn stage als PABO-studente merkte ik dat ik vooral naar de kinderen met speciale behoeftes trok. Ik observeerde en dacht dan: wat maakt dat bepaald gedrag ontstaat en waarmee zou ik dat kind kunnen helpen? Daarom ben ik verder gaan studeren en heb drieënhalf jaar de Jeugd- en kinderopleiding gevolgd. Na het afronden daarvan, ben ik allerlei specialisaties gaan doen, zoals angst- en traumaverwerking, faalangstredacteur, autisme, emotieregulatie en gedragsproblemen, sociale-vaardigheidstrainer. Ik heb talrijke studies gedaan en hunker elke keer naar iets nieuws. Zo blijf ik als therapeut continu op de hoogte van de nieuwste methodes en ontwikkelingen.”

,,Sinds ik zelf moeder ben, vormt mijn eigen kind ook een spiegel voor mij. Want ik kan ouders van alles adviseren, maar ik weet nu nóg beter dat adviseren heel iets anders is dan het toepassen ervan. Als je blijft doen wat je altijd al deed, krijg je wat je altijd al kreeg. Veranderen van gedrag vraagt tijd en aandacht. Samen met het kind en de ouders kijk ik welke aanpassingen er nodig zijn.”

‘Mijn kind vormde

een eye-opener voor

mijn werkwijze’

,,Mijn kind vormde een eye-opener voor mijn werkwijze, vooral ook hoe belangrijk het is om de ouders er intensief bij te betrekken. En zó werd ik toevalligerwijs door Ingrid gevraagd of ik iets wilde schrijven voor haar boek en dat hoofdstuk heet ‘In gesprek met het jonge kind’. Met tips wat ouders kunnen doen als kinderen frustratie tonen. Daarbij probeer ik de bewustwording van ouders te vergroten. Achter elk gedrag – ook het negatieve – schuilt dat lieve kind.”

Melany organiseert workshops en lezingen en geeft samen met dorpsgenote Marian Plat sova-(sociale vaardigheden)breintrainingen. ,,Tijdens de sova-breintrainingen werken we aan de sociale vaardigheden van de kinderen, maar stimuleren we ook de linker- en rechter- hersenhelften doormiddel van verschillende activiteiten. Dit heeft een positieve invloed op het gedrag, de concentratie en de leervaardigheden van het kind.”

,,De sova- en breintraining is effectief omdat je het in groepsverband doet. De kinderen leren van en met elkaar. Vanuit betekenisvolle situaties leren wij kinderen omgaan met hun gedrag.” In januari organiseert zij een lezing over faalangst en gedrag. ,,Ouders krijgen deze avond de gelegenheid om opvoedkundige vragen te stellen en dan deel ik mijn informatie over het betreffende onderwerp. Ik zeg altijd: ik zie mijn werk als hobby! Ik haal er veel voldoening en energie uit.”

Foto: Melany Stroek heeft hoofdstuk geschreven in boek ‘Communicatie zonder frustratie in het onderwijs’. Foto: Tess Evenboer Photography