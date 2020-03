Melkwagen vast op de Achterdichting

Woensdagmorgen kwam een grote melkwagen hopeloos vast te zitten in de berm van de Achterdichting te Katwoude. De chauffeur nam een iets te ruime bocht richting het melkveebedrijf en zakte weg in de slappe berm.

Hierin is enige weken geleden een nieuwe waterleiding aangelegd. De gestrande melkwagen zakte aan een kant steeds verder weg in de slappe bodem. Later in de ochtend kwam een andere melkwagen. De lading melk werd overgeheveld en daarna kon de melkwagen weer op het asfalt van de smalle Achterdichting getrokken worden. Het oponthoud nam enkele uren in beslag.

Hennie Welke melkwagen?? Bulkwagen met veevoer, zult U bedoelen. WEET WAAR JE HET OVER HEBT, SCHRIJF ANDERS NIETS.

Joopie Welke Melkauto??

melk in een bulkwagen gaat niet.... misschien een beetje informeren voor je iets schrijft!!

jan wat hebben we aparte melkwagens in 2020, het is toch een bulkwagen.