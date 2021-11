Liefde is…

Merith en Afra, vriendinnen voor het leven

Ze ontmoetten elkaar op vierjarige leeftijd en het is volgens Merith Tol en Afra Veerman ‘Dekker’ direct liefde op het eerste gezicht. ,,Daarna zijn er nog wel wat liefdes voorbij gekomen, maar hier komt geen man tussen.”

Door Jan Koning





Volgens Peter Bakker kunnen deze twee ‘samen heel Carré vullen’. Dat zei hij na een avondje kermis vieren bij Merith thuis. En gezien de lol die er vanaf spat tijdens het gesprek, kan dit best nog wel eens op waarheid berusten. Bij het ophalen van de jeugdherinneringen wordt er flink wat afgelachen. Het begint in de kleuterklas van de Springplank. De plaats waar de vonk tussen Afra en Merith overslaat. ,,Ik denk dat we elkaar heel goed versterken”, begint Afra. ,,Merith is een maand jonger dan ik ben, maar als we op schoolreisje gingen, zei mijn vader altijd tegen haar: ‘pas je goed op Afra?’ Ze was denk ik toch een beetje de meest verantwoordelijke van de twee. Tenminste, zo zag mijn vader dat.”

Het feit dat de twee elkaar versterken, is iets waar niet iedereen direct blij mee is. Vooral de leraren moeten het nog wel eens ontgelden. ,,Met name op het Don Bosco College. Daar kwamen we weer bij elkaar in de klas en dat was een gevaarlijke combinatie. Voor de leraren en voor degenen die om ons heen zaten”, gaat Merith verder. ,,Omdat we samen waren, durfden we nog wel eens wat aan de hand te halen. Als een ander daar de schuld van kreeg, dan zaten we daar niet echt mee. Het is een wonder dat we ons diploma hebben gehaald, want we hebben het grootste gedeelte van de tijd de slappe lach gehad.”

Hoewel de meiden onafscheidelijk zijn van kleins af aan, komt er wel eens een jongen om de hoek kijken. Afra: ,,We zijn in al die jaren eigenlijk nooit verliefd geweest op dezelfde jongens.” Merith: ,,Dit, terwijl we allebei toch wel een tijd hebben gehad, waarin we wel flink aan het scharrelen waren. Waarom we nooit met dezelfde wilden zoenen, komt omdat Afra altijd op van die kleine jongens viel. Daar kon ik niet mee gaan, want daar keek ik overheen. Dat kwam dus goed uit.”

Na de eerste kalverliefdes die de meiden zich nog kunnen herinneren, kreeg Merith vaste verkering en was Afra nog zoekende. Merith: ,,Afra ging alle smaken uitproberen, haha. Dat liep op een gegeven ogenblik een beetje uit de hand en ik moest haar even tot de orde roepen. We hebben toen samen een contract opgesteld (zie: foto) waarin Afra moest beloven om minimaal twee maanden niet met jongens te zoenen. Ze heeft het volgens mij een week volgehouden, haha!”

Afra: ,,Ja, want toen kwam Ben (‘de Beer’, red.). Mijn droomjongen. Dat was overmacht. Dus ik met de staart tussen mijn benen Merith gebeld: ‘Hey Meer, ik weet dat ik dat contract heb, maar eeuuuh. Wat denk je wat ze zei: ‘nee, komt niets van in.’ Dus heb ik het die avond ook niet gedaan. Twee weken later wel, haha!”

Er wordt dus wel gezoend met de jongens, maar dan rest de grote vraag; wanneer en waar de eerste kus is geweest tussen de beide dames. Op dat moment staat Patrick Leeflang – de man van Merith – op van de bank. ,,Ik denk dat ik nu beter even kan gaan.” Gelach alom. Afra: ,,Nou, ik denk niet dat we ooit écht gezoend hebben. Of wel?” Merith: ,,Ik denk het niet, alhoewel ik niet alles meer kan herinneren van onze escapades.”

Afra: ,,Vast wel eens gewoon een zoen-zoen – dat doen we altijd wel - maar niet een echte zoen. Ik weet nog wel dat we in ’t Hemeltje ijsklontjes doorgaven. Ik had dan mazzel dat ik er tussen kwam, want Merith stond voornamelijk bij de handbaljongens.”

De vakanties naar de stacaravan van de familie Dekker in Oisterwijk (zie foto), de eerste keer samen met de meiden naar Groenlo of zelfs naar het buitenland in Kreta en op wintersport. De meiden hebben samen geweldige herinneringen gemaakt.

Afra: ,,We hebben nu allebei een gezin en een druk leven, maar wat ik graag nog eens zou willen, is met z’n tweeën naar New York. Zonder man, zonder kinderen, gewoon alleen Merith en ik.” Merith: ,,Dat lijkt me ook geweldig. A la Sex and the City. Effe New York op stelten zetten.”

Hoewel de band tussen de twee ontzettend sterk is, willen ze ook nog even de rest van de vriendinnen noemen. Afra: ,,Die mogen we niet vergeten, want we hebben een ontzettende leuke groep en daarnaast nog veel andere vriendinnen. Door de jaren heen zijn er veel mensen gekomen en weer gegaan, maar onze vriendschap is altijd blijven bestaan. We hebben ook allebei een beetje dezelfde levensfases doorlopen. Trouwden een beetje in dezelfde periode en kregen bijna tegelijkertijd kinderen. De mannen kunnen het goed met elkaar vinden, dus dat draagt wel bij aan de innige band.”

Merith: ,,En tot slot nog even een excuus aan alle docenten van het Don Bosco College. Dat zijn we ze wel verschuldigd.”