RKAV-voorzitter over t-splitsing: ‘Nieuw verkeersplein het meest ideale plan’

‘Met een stoplicht zoals nu is het echt bedroevend'

Een belangrijk knelpunt op de huidige Julianaweg is de t-splitsing ter hoogte van het RKAV Volendam-terrein. Het is een plek waar veel fietsers en voetgangers oversteken. Onbekend is nog wat er gaat gebeuren met deze locatie als de verkeersader straks wordt vernieuwd. RKAV-voorzitter Vincent Gruwèl bedacht hier al ideeën voor. Volgens hem zou de aanleg van een rotonde een deel van de oplossing van het knelpunt betekenen. Deze week praat de voetbalvereniging met het bouwteam dat de belangrijke weg gaat vernieuwen.

Door Laurens Tol





De gemeente trof in het verleden al maatregelen om de komst van een verkeersplein of een dergelijke remedie mogelijk te maken. Het huis dat er nu nog staat nabij Dirk van den Broek, kocht men daarvoor op. Omdat het participatietraject rond de Julianaweg-vernieuwing onlangs begonnen is, overlegde het RKAV-bestuur reeds over de kwestie. Voorzitter Vincent Gruwèl maakt duidelijk dat de komst van een rotonde de voorkeur heeft van de voetbalclub.

,,Wij hebben het er met ons bestuur over gehad om de uitgang van ons complex te verplaatsen naar het terrein van het huis tegenover ‘De Krom’. Het vorige bestuur had het hier ook al over. Onze uitrit zou dan moeten uitkomen op de Julianaweg via een rotonde. Van dat idee zijn wij dus groot voorstander. Met een stoplicht zoals nu is het namelijk echt bedroevend. Dat moet je niet willen, want soms staan er gewoon files. Zeker als het druk is en veel mensen moeten oversteken, staan de auto’s al stil bij de kaasboerderij. Of aan de andere kant bij de rotonde nabij het Volendams Museum. Voor ons zou het maken van een nieuw verkeersplein het meest ideale plan zijn”, vertelt Vincent.