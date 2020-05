Meteen druk bij de oliebollenkraam

Vrijdagmorgen om 11.00 uur opende de familie Elsinga aan de Zeestraat de bekende oliebollenkraam van de Dutch Bakery. Toen de luiken geopend werden, kwamen meteen al de eerste klanten voor deze eigenlijk winterse lekkernij.

Omdat er dit jaar geen kermissen zijn kreeg de familie Elsinga toestemming van de gemeente om tot 15 augustus a.s. met hun oliebollenkraam hier te staan. Er is dit jaar géén kermis in Edam en Volendam.

Om toch een beetje de kermissfeer te proeven, kan men dus terecht bij de oliebollenkraam achter De Amvo.