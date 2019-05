Meubilair op nieuw schoolplein DBC

Enkele maanden geleden werd het plein van het Don Bosco College, aan de zijkant van de Heideweg, uitgebreid en bestraat. Ook het pad richting de zij-ingang van sporthal Opperdam werd opgehoogd en nieuw betegeld.

Dit was verzakt en om de decorstukken voor de Sinterklaasshows aan te kunnen voeren naar de hal, moest dit opnieuw bestraat worden door de stratenmakers van Dave Buijs. Aan de zijkant van het DBC is een strook betegeld.

Hier is kortgeleden nieuw meubilair geplaatst. Naast zitbanken met tafels, is er een zithoek gekomen en staan er vier afvalbakken in opvallende kleuren. Nu er buiten weer aangename temperaturen zijn, kunnen de leerlingen en leerkrachten hier tijdens de pauzes in het zonnetje zitten.