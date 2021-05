Robert Mühren wordt Topscorer en Beste Speler van de Keuken Kampioen Divisie

Robert Mühren is uitgeroepen tot Beste Speler én is Topscorer geworden van de Keuken Kampioen Divisie seizoen 2020-‘21. De spits beleefde een historisch seizoen, waarin hij kampioen werd met SC Cambuur en maar liefst 38 doelpunten wist te maken. Fresia Cousiño Arias ging op pad met de Keuken Kampioen Divisie-foodtruck om hem op een bijzondere wijze te verrassen met de twee Gouden Kampioensschilden.

De presentatrice van ESPN reed samen met Robert Mühren naar zijn oude amateurclub RKAV Volendam en onthulde daar een bijzondere muurschildering die een prominente plek heeft gekregen bij de club waar het allemaal begon. Een bijzondere erkenning van de uitzonderlijke prestaties van de topscorer van de Keuken Kampioen Divisie. Het Gouden Schild werd uitgereikt door zijn oom Arnold Mühren. Hij is - evenals Robert - ook actief geweest in het betaald voetbal. Zo speelde hij onder andere voor Ajax en het Nederlands Elftal.

Robert Mühren – die zijn titel kreeg door de stemmen van trainers, aanvoerders en het publiek – reageert trots: “Ik ben echt ontzettend blij en trots. Mijn opa is twee jaar geleden overleden en ik heb beloofd dat ik hem trots zou maken. Dat is nu denk ik wel gelukt.”