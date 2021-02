Mike Eerdhuijzen ‘Man of the Match’

Vrijdag speelde FC Volendam thuis tegen Excelsior. De wedstrijd werd live uitgezonden door ESPN en de thuis zittende supporters konden in de tweede helft stemmen op de ‘Man of the Match’.

Het werd een zeperd voor FC Volendam want er werd in de slotfase met 0-2 verloren van de Rotterdammers. Toch werd een ‘Man of the Match’ gekozen aan Volendam-kant en dat werd verdediger Mike Eerdhuijzen.

Hij kreeg een dinerbon van Café De Dijk aangeboden na afloop van de wedstrijd. De bos bloemen van Ron Bloemenweelde was in de winkel blijven liggen en deze werd zaterdag uitgereikt.