Minder deelnemers aan de Stille Omgang

Traditioneel is er elk jaar ook een grote groep pelgrims uit Volendam die aan de Stille Omgang deelneemt, hoewel het aantal deelnemers de laatste jaren wat aan het minderen is. Jaarlijks is er om 23.45 uur een H. Mis voorafgaande aan de Stille Omgang in de Vincentiuskerk.

Dit keer had de organisatie er weer voor gekozen om op zaterdagavond een H. Mis in de Sint Vincentiuskerk te houden, met een wat vroegere aanvang om 22.30 uur. Door het koude weer waren er vanuit Volendam, net als uit de rest van het land, minder deelnemers als in andere jaren. Pastoor Stomph ging in de H. Mis voor en daarna ging de groep met de bus vanaf Volendam naar Amsterdam, waar ze om 23.40 uur arriveerden. Vanuit Volendam was om 19.00 uur een groep van 6 personen lopend naar Amsterdam gegaan en op het Spui sloten zij zich aan bij de Volendamse pelgrims.