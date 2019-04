Minuut gratis winkelen bij DEEN de Stient

Vanwege de nieuwe indeling en het herbestraten van winkelcentrum De Stient vond hier vier weken lang de actie “Straatje Leggen” plaats, die tot 23 maart duurde. Er waren vier trekkingen. Tientallen kadobonnen t.w.v. 20 euro van de Stient-winkeliers werden verloot en er gingen drie dinerbonnen uit voor de Runderkamp Lounge in het Kras-stadion.

De twee hoofdprijzen waren één minuut gratis winkelen bij DEEN Supermarkt. De twee winnaars: Fons en Marianne Weijers (J. Bontstraat 3) en Lisa en Joyce Loch (De Wigge 28) mochten vrijdagavond om 8 uur in één minuut tijd proberen zoveel mogelijk boodschappen in de kar te doen. Hierbij werd vooraf uitleg gegeven door Melanie Bol, de assistent-bedrijfsleidster van DEEN in De Stient. Respectievelijk 108 en 301 euro aan boodschappen werden gratis bijeen gesprokkeld.