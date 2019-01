Misintenties nu via internet eenvoudig te bestellen

Nico van Diepen, die jarenlang via het CBW in Pius X de computercursussen verzorgde, heeft in de afgelopen jaren het invoeren en verwerken van de misintenties geautomatiseerd. Al zo’n 25 jaar is hij als vrijwilliger actief in de kerk om in de parochie de administratie en het archief te digitaliseren.

Het aanvragen van misintenties kan sinds enige tijd heel eenvoudig middels het gebruik van internet en een specifieke web-applicatie. Via de website www.kerkvolendam.nl kan men doorklikken naar ‘misintenties’. Heel gemakkelijk kan men zo tot wel 20 intenties laten aflezen tijdens de H. Missen in de Vincentius- of Mariakerk. De bezoeker kan een keuze maken uit welke kerk, de datum en kerktijd aanklikken en de misintentie opgeven. Ook kan men de misintentie(s) direct betalen via Ideal of per bank via de website. Dat scheelt een hoop werk en tijd. Het is een groot gemak voor de klant en de kerk.