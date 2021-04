Mollen vangen in het ochtendgloren

Vorig jaar maakte Herman Runderkamp een echte carrièreswitch. Na tientallen jaren het slagersvak uitgeoefend te hebben, is hij nu mollenvanger geworden.

In alle vroegte trekt Herman er op uit om in heel Waterland mollen te vangen, die door hun graafwerk schade aan de dijken veroorzaken. Elke ochtend is het voor Herman weer genieten geblazen van de natuur. Zo ook afgelopen week toen hij van de opkomende zon in het ochtendgloren deze fraaie opname maakte.