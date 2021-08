‘Money for the picyou’

Toen fotograaf Bert Visser en zijn vrouw onlangs een bezoek brachten aan Volendam, maakte hij van de gelegenheid gebruik om wat mooie plaatjes te schieten. Gewapend met een camera liepen ze door de oude kom, waar hun aandacht werd getrokken door een fietsend klein meisje.

,,Het meisje fietste netjes naast haar moeder door de straat, maar toen ze mijn camera opmerkte stopte ze, begon ze te lachen en poseerde ze voor een foto”, lacht Bert. ,,Ik zou haar moeder de foto’s graag toesturen, maar wij hebben geen idee om wie het gaat.”

De situatie deed de redactie denken aan de verhalen over de tijd dat men in Volendam nog klederdracht droeg. Als toeristen foto’s maakten van de lokale kinderen werd gevraagd om ‘money for the picyou’. Uiteraard bedoelden ze ‘picture’, maar het Engels was in die tijd nog niet erg toereikend.